Медведев: Зеленский и его свора ударами по детям вызвали жесткий ответ из России

Украинский лидер Владимир Зеленский и его «бандеровская свора» террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он предположил, что Украина сделала это «намеренно», чтобы получить «массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам».

«Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404», — написал Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ отверг позицию, что не нужно наносить удары по Украине, чтобы «не спровоцировать укрепление неонацистского режима». По его словам, «надо бить как сегодня и еще гораздо сильнее».

Как подчеркнул политик, «руины и серый пепел» на месте символов Киева «деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. населения. Кроме того, сирены были включены на всей территории Украины.

За ночь в столице Украины неоднократно слышались взрывы. Как писало издание «Страна.ua», воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе использования ракеты «Орешник». Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Кличко прокомментировал ночные удары по Киеву.