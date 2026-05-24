В Совфеде назвали удар по Киеву «жесткой и мощной профилактикой»

Сенатор Карасин назвал целью удара по Киеву вразумление Украины
Целью массированной атаки ВС РФ по Киеву стала попытка вразумить Украину прекратить обстреливать мирных жителей и гражданские объекты в России. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, удары были нанесены, чтобы «вразумить неонацистский режим» прекратить обстреливать жилые комплексы на территории России. Также он напомнил об общежитии колледжа в Старобельске, где несколько дней назад произошла атака с колоссальными потерями.

«Это жесткая и мощная профилактика. Но в Киеве должны понять, что Россию никакими тысячами беспилотников, никакими подлыми ударами по гражданским объектам нашей территории не запугать. Мы будем бороться за то, чтобы искоренить ненависть к своей стране», — сказал Карасин.

Различное оружие было направлено против «киевского режима», чтобы вернуть его к «здравому смыслу». Недоговороспособность Украины приводит к «страшным результатам», поэтому ее власти стоит задуматься, «как они хотят жить, как они хотят сосуществовать с нами, и взяться за ум», констатировал сенатор.

22 мая президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подготовить предложения по ответу на удар ВСУ по колледжу с детьми в Старобельске в Луганской народной республике.

В ночь на 24 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога. За ночь в столице Украины неоднократно раздавались взрывы. По данным представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вооруженные силы России якобы нанесли удар ракетой средней дальности «Орешник» по Киевской области.. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее Медведев прокомментировал удар по Киеву фразой «надо бить гораздо сильнее».

 
