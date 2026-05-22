В России заметили общий тренд Европы на переговоры с Москвой

Аналитик Топорнин: в ЕС есть тренд на переговоры с РФ, но санкции пока не снимут
В Европе постепенно формируется общий тренд на переговоры с Россией, поскольку Брюссель понимает неминуемость диалога. При этом санкции в отношении РФ пока останутся в силе, так как противоречия между Москвой и Брюсселем никуда не уходят. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
 
«Сейчас появилась новая линия [в ЕС]: давайте будем более мягкими, конструктивными, давайте пытаться какой-то позитив находить и пытаться Россию вызвать на диалог. Это политическая линия Брюсселя... Линия сейчас несколько изменилась, можно отсюда сделать вывод, что это тренд общий для всех 27 государств, никто из них не возражает [против переговоров с ЕС]», — сказал он.
 
При этом, по словам Топорнина, Брюссель, несмотря на такой «тренд», все же пока не собирается отменять санкции против Москвы, поскольку сейчас нет для этого соответствующих условий.
 
«Это форточка возможностей. Я не хочу сказать, что эта форточка вдруг мгновенно откроется, перерастет в окно возможностей, потому что сложная очень ситуация. И наша позиция тоже достаточно жесткая. Когда там позиция жесткая, тут позиция жесткая — примирить их крайне сложно», — подчеркнул политолог.
 
До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала литовских политиков воздержаться от высказываний, содержащих бездоказательные претензии в адрес России.

Ранее депутат Чепа разъяснил судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду.

 
