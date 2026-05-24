Трамп рассказал об «очень хорошем» разговоре с премьером Израиля

Трамп: я провел разговор с Нетаньяху, разговор прошел очень хорошо

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил об «очень хорошем разговоре» с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«У меня был разговор с премьер-министром Нетаньяху из Израиля, который прошел очень хорошо», — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что соглашение с Ираном в значительной степени удалось согласовать, финальные аспекты, по словам американского лидера, вскоре будут объявлены.

Накануне Трамп заявил изданию Axios, что, вероятно, к 24 мая он примет решение, возобновлять ли военный конфликт с Ираном.

До этого агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде информированный источник, что стороны достигли прогресса по ряду спорных вопросов.

Уточняется, что переговоры и консультации продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

21 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Тегераном платы за проход через Ормузский пролив.