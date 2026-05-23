Трамп может в воскресенье возобновить войну с Ираном

Трамп к 24 мая примет решение о возможном возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил изданию Axios, что, вероятно, к воскресенью, 24 мая, примет решение, возобновлять ли военный конфликт с Ираном.

Уточняется, что перед этим глава Белого дома намерен встретиться со своими переговорщиками в лице Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, чтобы обсудить последнее предложение Тегерана.

До этого агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде информированный источник, что стороны достигли прогресса по ряду спорных вопросов.

Уточняется, что переговоры и консультации продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

Источник отметил, что сейчас основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, и пока этот вопрос не будет урегулирован, никакие другие темы обсуждаться не будут.

21 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Тегераном платы за проход через Ормузский пролив.