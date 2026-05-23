В Тегеране сообщили о некотором прогрессе по ряду спорных вопросов между Ираном и США

Tasnim: по ряду разногласий между Ираном и США достигнут определенный прогресс
Тегеран и Вашингтон достигли прогресса по ряду спорных вопросов. Об этом, ссылаясь на близкий к иранской переговорной команде информированный источник, сообщает Tasnim News.

По словам собеседника агентства, переговоры и консультации по спорным вопросам продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

Источник отметил, что сейчас основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, и пока этот вопрос не будет урегулирован, никакие другие темы обсуждаться не будут.

22 мая стало известно, что командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир прибудет в Тегеран как участник посреднической миссии на переговорах между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил о небольшом прогрессе, наметившемся в переговорном процессе. По его словам, «есть некоторое движение вперед, и это хорошо».

Ранее СМИ узнали детали проекта мирного соглашения США и Ирана.

 
