Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив

Mandel Ngan/Pool via Reuters

Вашингтон выступает против попыток Тегерана взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил в ходе встречи глав МИД НАТО американский госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, ни одна страна не должна соглашаться на попытки Ирана создать эту систему.

Как отметил Рубио, в случае возникновения такого прецедента, плату за проход через водные артерии начнут взимать и в других местах.

«Это неприемлемо. Нельзя этого допустить. Если это произойдет в Ормузском проливе, то повторится еще в пяти других местах планеты», — сказал госсекретарь.

До этого посол Исламской Республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Ранее в США заявили о «небольшом прогрессе» в переговорах с Ираном.

 
