Путин и Си Цзиньпин обсудили в Пекине ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Ирана. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Иран, да, тоже обсуждали, за чаепитием особенно», — сказал Песков журналистам.

В ходе общения российский лидер поделился с Си Цзиньпином идеей РФ взять на хранение иранский уран, отметил Песков, добавив, что пока Вашингтон не принимает предложения Москвы по хранению в России иранского обогащенного урана. Если это востребованное предложение, то такое решение должны принять в Иране и в Америке, сказал официальный представитель Кремля.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

