Захарова: Британия не дает Украине выйти из конфликта путем переговоров
Великобритания попросту не оставляет Украине шансов выйти из конфликта с Россией путем переговоров и делает все возможное, чтобы затянуть боевые действия. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Соединенное королевство не заинтересовано в урегулировании украинского кризиса.

«Они (британские политики. — «Газета.Ru») делают все возможное для затягивания кровопролития. И своей властью, своей политикой, своей возможностью повлиять на какие-то процессы британские политические деятели попросту не оставляют киевскому режиму шансов выйти из конфликта переговорным путем», — сказала дипломат.

Захарова назвала действия Лондона «циничным подстрекательством» к продолжению боевых действий. Как она отметила, конфликт на Украине используется как прикрытие «откровенно хищнических и эгоистических устремлений». Представитель МИД РФ выразила уверенность, что в Великобритании хотят уничтожить Украину, чтобы впоследствии завладеть оставшимся от нее.

5 мая глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пауза в мирных переговорах по Украине связана с нежеланием западных стран добиться урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский и Стармер на встрече обсудили «ослабление России».

 
