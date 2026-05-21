В России указали НАТО, как избежать новой разрушительной войны

НАТО не дает России оснований рассчитывать на избежание новой разрушительной войны в Европе. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

Дипломат добавил, что альтернатива военной конфронтации между Россией и НАТО все же существует при смене политики альянса.

«Для этого альянсу нужно всего лишь проявить здравый смысл и добрую волю, выразить готовность исправить те ошибки, которые были допущены в отношении России», — сказал Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Он напомнил, что Россия открыта «к серьезному разговору о гарантиях безопасности для всех государств региона». При этом он считает, что открытость РФ и призывы к диалогу в Брюсселе воспринимают не как приглашение к работе, а как проявление слабости. Страны Европы отвечают не встречными шагами к разрядке, а «новыми санкциями, поставками оружия и милитаристской риторикой», указал постпред.

До этого Полянский заявил, что агрессия против Калининграда может стать мощнейшим детонатором в отношениях РФ и НАТО. По его словам, военная активность стран альянса у российских границ достигла уровня холодной войны. Обращаясь к представителям стран ЕС Полянский заявил, что если те хотят проверить решимость России, то они могут это сделать.

Ранее стало известно, что в НАТО разрабатываются сценарии большой войны против России.