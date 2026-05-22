НАТО отрепетировало на заброшенной станции метро «российское вторжение»

Силы НАТО использовали заброшенную платформу лондонского метро Charing Cross в качестве подземного штаба для отработки операций на случай возможного нападения России. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные о командно-штабных учениях.

В рамках учений Arcade Strike («Аркадный удар») военнослужащие под руководством британского Корпуса быстрого реагирования НАТО моделировали сценарий вторжения в одну из стран Балтии и отрабатывали применение радиоэлектронной борьбы для подавления связи и беспилотников условного противника.

Британский генерал-лейтенант Майкл Элвисс пояснил, что целью учений была отработка концепции «разведки и удара» для обнаружения и уничтожения наступающих сил, поскольку у РФ есть преимущество в накоплении мощи в точке атаки и в стартовом моменте при возможном вторжении.

Американский генерал Кристофер Донахью, возглавляющий Сухопутное командование альянса, заявил, что «готовность к 2030 году — не лозунг, а насущная необходимость», и предупредил, что прежние преимущества обороны стран НАТО больше нельзя считать гарантией их защищенности.

В то же время источники оборонного ведомства указали на недостатки: по оценкам, текущих запасов дронов Великобритании хватит лишь на неделю боев, при том что в условиях конфликта на Украине их расходуется тысячи в сутки.

