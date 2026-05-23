Стало известно о возможном возобновлении ударов США по Ирану

Axios: Трамп может возобновить удары по Ирану из-за провала переговоров
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США могут возобновить удары по Ирану, и этот вопрос уже обсудили в Белом доме, сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп созвал совещание с высокопоставленными сотрудниками, которое было посвящено войне с Ираном. И на нем Трампа проинформировали о ходе переговоров и о различных сценариях в случае их срыва.

«По словам источников, непосредственно общавшихся с президентом, Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в последний момент не произойдет прорыва в переговорах», — пишет СМИ.

Знакомый с ходом переговоров американский чиновник охарактеризовал их как «мучительные» и заявил, что проекты документов «пересылаются туда-сюда каждый день» без существенного прогресса.

Другой источник, а также некий близкий к Трампу человек рассказали, что в последние дни американский лидер все больше разочаровывается в ходе переговоров с Ираном. Однако некоторые собеседники издания, близкие к дипломатическому процессу, считают, что в течение следующих суток возможен «какой-то прорыв».

Кроме того, два источники рассказали, что Трамп, по всей видимости, склоняется к продолжению военных действий, «если на переговорах не произойдет чего-то неожиданного».

22 мая телеканал Al Hadath сообщил, что проект мирного соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций с Исламской республики. В тот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран и США достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению. 21 мая Трамп заверил, что ситуация с Ираном разрешится в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили о намерении Нетаньяху возобновить войну с Ираном.

 
