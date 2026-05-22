В США заявили о «небольшом прогрессе» в переговорах с Ираном

США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах по мирному соглашению. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи глав МИД НАТО, передает РИА Новости.

«Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо», — сказал дипломат.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее президент США заявил, что ситуация с Ираном разрешится очень скоро.

 
