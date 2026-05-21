Трамп утверждает, что ситуация с Ираном разрешится очень скоро

Трамп: ситуация с Ираном разрешится очень скоро

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ситуация с Ираном разрешится в ближайшее время. Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Конфликт с Ираном скоро, очень скоро закончится», — сказал американский лидер.

По его словам, Вашингтон выступает против того, чтобы Тегеран взимал плату за судоходство в Ормузском проливе. Это международный водный путь, подчеркнул Трамп.

США хотят вывезти иранский уран, чтобы, скорее всего, утилизировать его, добавил американский лидер.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Исламской Республики.

Ранее Иран разработал новый механизм прохода судов через Ормузский пролив.