СМИ утверждают, что Нетаньяху хочет возобновить войну с Ираном

Axios: Нетаньяху скептически относится к переговорам по Ирану
Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам по Ирану и хочет возобновить боевые действия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп и Нетаньяху во вторник провели «трудный телефонный разговор», в рамках которого стороны обсудили новые попытки достичь соглашения с Тегераном.

По данным источника издания, после разговора израильский премьер был крайне обеспокоен после разговора.

Другой собеседник Axios добавил, что Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум для преодоления разногласий между США и Ираном. Американский источник рассказал, что Трамп в разговоре с Нетаньяху заявил, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое Вашингтон и Тегеран подпишут для формального прекращения войны и начала 30-дневного периода переговоров.

19 мая Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
