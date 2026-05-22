СМИ узнали детали проекта мирного соглашения США и Ирана

Проект мирного соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на документ, передает ТАСС.

По данным телеканала, в рамках соглашения Вашингтон готов пойти на постепенную отмену санкций в обмен на четкое выполнение Ираном всех условий документа.

Проект содержит обязательства сторон прекратить атаки на объекты военной, гражданской или экономической инфраструктуры, а также прекращение сторонами военных операций «на всех фронтах».

Кроме того, Вашингтон и Тегеран в рамках возможного соглашения намерены создать совместный механизм для урегулирования конфликтов в будущем.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном «скоро, очень скоро закончится».

Он подчеркнул, Вашингтон выступает против того, чтобы Тегеран взимал плату за судоходство в Ормузском проливе, а также добавил, что США хотят вывезти иранский уран, чтобы утилизировать его.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман разрабатывают общую систему сборов за проход через Ормузский пролив.