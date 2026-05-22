В МИД России сделали заявление в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске

Россия призывает международное сообщество осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

В заявлении подчеркивается, что Киев совершил «кровавую террористическую атаку». Как отметили в ведомстве, все виновные в произошедшем будут установлены и понесут наказание.

«Снисхождения не будет никому. Совершенный удар не мог быть случайным. Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения», — говорится в публикации.

В министерстве обратили внимание, что в атакованном здании находились учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. Никто из них не принимал участия в боевых действиях на Украине. Более того, рядом с колледжем нет никаких военных объектов.

«Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима [украинского лидера Владимира] Зеленского и решительно осудить кровавый теракт», — добавили в МИД.

Там предупредили, что отсутствие реакции будет воспринято как пособничество Киеву и проявление равнодушия по отношению к пострадавшим детям.

22 мая украинские дроны нанесли удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате 40 человек получили ранения, еще четырех спасти не удалось. Здание общежития частично обрушилось. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Комментируя ситуацию, в Кремле назвали действия ВСУ «чудовищными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская сторона запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН.

 
