Небензя назвал отвратительным поведение европейских членов Совбеза ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение от поведения европейских дипломатов на заседании, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что ни один из представителей европейских стран не упомянул о пострадавших в Старобельске детях. Он назвал подобное «плясками на костях» и подчеркнул, что ему все это отвратительно. По словам Небензи, ему было искренне жаль европейских дипломатов, если бы не их «мерзкий цинизм».

До этого постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин выражает глубокую обеспокоенность ударом по колледжу в Луганской народной республике.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж. В республике введен режим ЧС.

Ранее Москва обратилась за помощью к омбудсменам ООН в связи с терактом в ЛНР.