Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Небензя назвал отвратительным поведение европейских членов Совбеза ООН

Небензя выразил отвращение поведением дипломатов Европы по обстрелу колледжа
Александр Щербак/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение от поведения европейских дипломатов на заседании, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя подчеркнул, что ни один из представителей европейских стран не упомянул о пострадавших в Старобельске детях. Он назвал подобное «плясками на костях» и подчеркнул, что ему все это отвратительно. По словам Небензи, ему было искренне жаль европейских дипломатов, если бы не их «мерзкий цинизм».

До этого постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин выражает глубокую обеспокоенность ударом по колледжу в Луганской народной республике.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж. В республике введен режим ЧС.

Ранее Москва обратилась за помощью к омбудсменам ООН в связи с терактом в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!