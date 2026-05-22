Стали известны последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске

Ректор ЛГПУ Марфина: три здания разрушены в результате атаки ВСУ на Старобельск
Три здания были повреждены при атаке ВСУ на колледж в городе Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Известиям» рассказала Жанна Марфина — ректор Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), к которому относится колледж.

«Разрушено полностью три здания. <...> Одно из зданий — историческое, дореволюционной постройки, полностью деревянное, оно восстановлению не подлежит», — сообщила она.

По ее словам, на двух этажах пятиэтажного здания, получившего повреждения, располагались общежития колледжа и факультета университета. В настоящее время под завалами остаются студенты, добавила Марфина.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате шесть человек не выжили, 39 — пострадали.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с произошедшим.

Ранее очевидец рассказал о нескольких взрывах при ночной атаке ВСУ на Старобельск.

 
