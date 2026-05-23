СМИ сообщили о решительных намерениях Трампа в отношении Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по территории Ирана. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает Axios.

Собеседники портала утверждают, что о возможности нанесения ударов им сказал непосредственно Трамп. По их словам, атаки на Исламскую Республику могут последовать, если на переговорах в «последнюю минуту» не удастся достичь прогресса.

23 мая иранский информированный источник сообщил, что Тегеран и Вашингтон достигли прогресса по ряду спорных вопросов.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил о небольшом прогрессе, наметившемся в переговорном процессе. По его словам, «есть некоторое движение вперед, и это хорошо».

20 мая телеканал Al Arabiya сообщил, что в конце месяца пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов хаджа.

Ранее президент США заявил, что ситуация с Ираном разрешится очень скоро.

 
