Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров США и Ирана

Al Arabiya: новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет после хаджа
Новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов хаджа в конце мая. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения хаджа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представитель Пакистана может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работ над окончательным проектом соглашения.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В США выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в исламской республике останется лишь один действующий ядерный объект.

Ранее Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива.

 
