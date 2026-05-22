На Украине допустили удар «Орешником» по Киеву или ядерную атаку

Украинский политтехнолог Петров заявил о возможности ядерного удара по Львову
Украинский политтехнолог Владимир Петров заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает вероятным удар России по Киеву ракетой «Орешник» или ядерную атаку по Львову.

«Для меня удар по Киеву ракетой «Орешник» или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни», — написал он.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал в интервью The Times, что Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева, как ранее предупреждало Минобороны РФ. При этом он подчеркнул, что не видит никаких признаков подготовки к ядерному удару со стороны России.

Президент России Владимир Путин 21 мая заявил, что использование ядерного оружия — это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности. Он отметил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России.

 
