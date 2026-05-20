Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов на июнь по территории России. Видеообращение Зеленского размещено на его официальном Telegram-канале.

По словам главы государства, он утвердил июньские планы «нашей дальнобойности», которые должны «творчески развить» продемонстрировавшие силу в мае украинские «дальнобойные санкции». Под «санкциями» Зеленский имел ввиду удары вглубь территории Российской Федерации.

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В связи с этим находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.