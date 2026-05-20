Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Зеленский пообещал увеличить количество дальнобойных ударов по России

Зеленский заявил об утверждении июньского плана дальнобойных ударов по России
Emrah Gurel/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов на июнь по территории России. Видеообращение Зеленского размещено на его официальном Telegram-канале.

По словам главы государства, он утвердил июньские планы «нашей дальнобойности», которые должны «творчески развить» продемонстрировавшие силу в мае украинские «дальнобойные санкции». Под «санкциями» Зеленский имел ввиду удары вглубь территории Российской Федерации.

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В связи с этим находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский рискует спровоцировать ядерный удар по территории Украины.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!