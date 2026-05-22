Литва внесла еще 600 участников СВО в черный список невъездных

Литва запретит въезд в Шенгенскую зону еще около 600 гражданам России, идентифицированным как участники боевых действий против Украины. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Миграционного департамента Литвы.

Ведомство планирует оперативно внести всех этих лиц в список нежелательных на территории республики, а также в Шенгенскую информационную систему. Запрет на въезд в Литву будет действовать 10 лет, в Шенген — 5 лет с возможностью продления.

В марте МВД Литвы уже включило в аналогичные списки 268 российских военных. Таким образом, с учетом очередного пополнения общее количество внесенных в перечни для запрета на въезд достигнет почти 900 человек.

Эстония, которая первой среди стран ЕС инициировала подобные меры, внесла в свои «черные списки» более тысячи российских военнослужащих.

В марте восемь стран-членов призвали руководство Евросоюза запретить въезд в Шенген для бывших российских военных. Предполагается, что эта идея будет согласована на июньском саммите ЕС. Запрет может затронуть не только самих участников СВО, но и их родственников.

Ранее Россия раскрыла, как ответит на запрет въезда своих граждан в ЕС.