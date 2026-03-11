Участникам СВО запретят въезд в одну из прибалтийских стран

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине запретят въезд в Литву. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович, передает ТАСС.

Он отметил, что власти Литвы ввели в действие соответствующий список россиян.

«Им запрещается въезд в Литву. Это является национальной инициативой по примеру Эстонии», — сказал Кондратович.

По его словам, в список могут войти сотни тысяч россиян. Составители списка должны будут провести кропотливую работу по проверке участия россиян в СВО, чтобы избежать «правовых споров».

Накануне евродепутат от Чехии Томаш Здеховски заявил, что в Брюсселе допускают ужесточение визовых правил для россиян, в том числе возможность введения запрета на въезд в Европу не только участникам спецоперации, но и их родственникам.

По его словам, участники конфликта не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в ЕС в качестве туристов.

Отмечается, что Брюсселю будет крайне сложно контролировать выполнение запретов в случае их принятия. Как сообщал в конце 2025 года президент РФ Владимир Путин, численность российской группировки войск в зоне спецоперации составляет 700 тыс. человек. При этом, по словам кандидата политических наук, главного аналитика АНО «Колаборатория» Дарьи Моисеевой, у стран ЕС никогда не появится полной базы участников СВО.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.