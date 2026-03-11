Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Участникам СВО запретят въезд в одну из прибалтийских стран

МВД Литвы: участникам СВО запретят въезд в страну
Global Look Press

Участникам специальной военной операции (СВО) на Украине запретят въезд в Литву. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович, передает ТАСС.

Он отметил, что власти Литвы ввели в действие соответствующий список россиян.

«Им запрещается въезд в Литву. Это является национальной инициативой по примеру Эстонии», — сказал Кондратович.

По его словам, в список могут войти сотни тысяч россиян. Составители списка должны будут провести кропотливую работу по проверке участия россиян в СВО, чтобы избежать «правовых споров».

Накануне евродепутат от Чехии Томаш Здеховски заявил, что в Брюсселе допускают ужесточение визовых правил для россиян, в том числе возможность введения запрета на въезд в Европу не только участникам спецоперации, но и их родственникам.

По его словам, участники конфликта не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в ЕС в качестве туристов.

Отмечается, что Брюсселю будет крайне сложно контролировать выполнение запретов в случае их принятия. Как сообщал в конце 2025 года президент РФ Владимир Путин, численность российской группировки войск в зоне спецоперации составляет 700 тыс. человек. При этом, по словам кандидата политических наук, главного аналитика АНО «Колаборатория» Дарьи Моисеевой, у стран ЕС никогда не появится полной базы участников СВО.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!