Стало известно о желании тысяч украинцев переехать из Европы в Россию

Десятки тысяч украинцев, уехавших в Европу после 2022 года, хотят переехать в Россию. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.

«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — сказал он.

Он отметил, что для приезжающих в Россию граждан Украины действует особая процедура проверки. Однако какая именно, Овечко не уточнил.

В начале февраля генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что проживающие в США Украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. По словам генконсула, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Он отметил, что у украинцев разные мотивы для переезда в РФ. По словам Маркова, кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то «не зашла американская действительность», а Россия оказалась ближе ментально и идеологически. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики Соединенных Штатов в отношении украинцев, отметил он.

Ранее Путин заявил, что в России может проживать больше украинцев, чем на самой Украине.