Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Стало известно о желании тысяч украинцев переехать из Европы в Россию

МИД РФ: тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию
Сергей Пятаков/РИА Новости

Десятки тысяч украинцев, уехавших в Европу после 2022 года, хотят переехать в Россию. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.

«Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — сказал он.

Он отметил, что для приезжающих в Россию граждан Украины действует особая процедура проверки. Однако какая именно, Овечко не уточнил.

В начале февраля генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков рассказал, что проживающие в США Украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. По словам генконсула, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Он отметил, что у украинцев разные мотивы для переезда в РФ. По словам Маркова, кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то «не зашла американская действительность», а Россия оказалась ближе ментально и идеологически. Кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики Соединенных Штатов в отношении украинцев, отметил он.

Ранее Путин заявил, что в России может проживать больше украинцев, чем на самой Украине.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!