Европейские страны все чаще хотят вернуть украинцев на родину

Европейские страны проводят политику, направленную на «стабилизацию» количества украинцев в своих государствах, и сейчас Украина получает много запросов по поводу возвращения своих граждан на родину. Об этом в интервью изданию «Главком» рассказала глава миграционной службы Украины Наталья Науменко.

По ее словам, в Европе заинтересованы в возвращении украинцев на родину по процедуре реадмиссии, при которой государство дает согласие принять обратно своих граждан, незаконно находящихся на территории другой страны.

«Европейские страны проводят определенную политику не то чтобы выталкивания, но и стабилизации граждан Украины на своем уровне <…> У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) относительно возвращения наших граждан – и мужчин, и женщин – в Украину. В этом отношении мы уже наблюдаем серьезную динамику. Но какое будет принято общее решение ЕС по гражданам Украины – пока неизвестно», — отметила она.

Чиновница отметила, что в европейских странах много говорят о том, как они будут возвращать граждан на Украину. По ее словам, сейчас Ирландия отменяет доступное жилье для украинцев, некоторые страны «сокращают социальные выплаты», а другие прекращают принимать заявления на временную защиту.

«Все остальные страны европейского сообщества наблюдают эти шаги. То есть уехать из Германии, вводящей определенные ограничения, в Чехию уже не получится. Если Чехия видит, что гражданин Украины имел временную защиту в Германии, то она уже свою временную защиту не предоставит», — отметила она.

В мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что из Украины уехало более 6 млн граждан и для возвращения им понадобятся нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей.

В апреле генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса рассказала, что сейчас больше всего украинцев сосредоточено в Германии, а на втором месте после нее стоит Польша.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что ФРГ будет принимать меры для возвращения уехавших украинских мужчин призывного возраста обратно на родину.

