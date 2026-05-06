Москалькова раскрыла число проживающих в России украинцев

В России проживают около двух миллионов украинцев, включая тех, кто приняли российское гражданство. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с ветеранами специальной военной операции в Доме прав человека, пишет РИА Новости.

По ее словам, продолжается работа по воссоединению семей России и Украины, члены которых оказались разделены из-за закрытых границ.

Омбудсмен рассказала, что ей приходят «душераздирающие письма», где живущие в РФ украинцы просят забрать с территории Украины престарелых родителей, которые прикованы к постели.

13 апреля Москалькова сообщила, что получила около 600 просьб от россиян и украинцев, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине. Она уточнила, что поступило почти 500 обращений от граждан Украины, которые подвергаются политическим преследованиям и просят забрать их в Россию. Кроме того, на родину хотят вернуться находящиеся сейчас на Украине около 100 россиян.

Омбудсмен отметила, что значительное количество украинцев и россиян привлекаются Киевом к уголовной ответственности и подвергаются наказаниям за пророссийскую позицию.

