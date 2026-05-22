В Кремле опровергли сообщения о дедлайне Путина по Украине

Президент России Владимир Путин не устанавливал дедлайн по проведению специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявилизданию Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин установил какой-либо такой крайний срок», — говорится в материале.

При этом издание уверенно заявляет, что такой дедлайн якобы существует.

До этого источники Blomberg говорили, что российский лидер якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий.

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наработки по мирному процессу позволяют сказать, что конфликт «близится к завершению», однако, по его словам, «говорить о какой-то конкретике в данный момент не приходится».

