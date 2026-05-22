Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле опровергли сообщения о дедлайне Путина по Украине

Bloomberg: Песков опроверг информацию о сроках завершения СВО
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не устанавливал дедлайн по проведению специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявилизданию Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин установил какой-либо такой крайний срок», — говорится в материале.

При этом издание уверенно заявляет, что такой дедлайн якобы существует.

До этого источники Blomberg говорили, что российский лидер якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий.

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что наработки по мирному процессу позволяют сказать, что конфликт «близится к завершению», однако, по его словам, «говорить о какой-то конкретике в данный момент не приходится».

Ранее посол Украины назвал «красную линию» Киева на переговорах.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!