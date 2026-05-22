«Красной линией» Украины на переговорах являются территориальные уступки России. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил посол Украины в Канаде Андрей Плахотнюк.

«Что касается тех красных линий, которые есть у Украины, а они заключаются в том, что мы ни при каких условиях не будем торговать своими территориями. Мы выступаем за восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в пределах международных границ. Это все поддерживается, все эти красные линии поддерживаются нашими партнерами», — заявил он.

Плахотнюк подчеркнул, что Украина не «должна говорить» об уступках России, а должна быть вооружена и иметь большую финансовую поддержку, чтобы во время неких «справедливых переговоров» Киев был «в максимально сильной позиции». При этом он выразил уверенность в том, что «препятствием» для переговоров якобы является позиция России.

27 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае заключения мирного договора с Россией «часть территории может перестать быть украинской». Также в апреле постпред Украины в ООН Андрей Мельник отметил, что Киев отвергает российские «ультиматумы» и «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли».

Кроме того, в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что Украина имеет «некое решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок.

