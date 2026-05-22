Рубио обвинили во лжи о Кубе

Глава МИД Кубы Бруно Родригес раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио, заявившего об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Об этом кубинский дипломат написал в социальной сети Х.

»[Рубио] снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови», — говорится в сообщении Родригеса.

Он подчеркнул, что Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для нацбезопасности США. При этом, по мнению Родригеса, именно Вашингтон систематически оказывает давление на кубинцев, провоцирует крах кубинской экономики, запрещая импорт топлива и усиливая характер блокады острова.

До этого Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока. Также он обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми санкции в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

