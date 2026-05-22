Рубио обвинили во лжи о Кубе

МИД Кубы: Рубио новой ложью пытается вызвать агрессию против острова
Глава МИД Кубы Бруно Родригес раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио, заявившего об угрозе национальной безопасности со стороны Гаваны. Об этом кубинский дипломат написал в социальной сети Х.

»[Рубио] снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови», — говорится в сообщении Родригеса.

Он подчеркнул, что Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для нацбезопасности США. При этом, по мнению Родригеса, именно Вашингтон систематически оказывает давление на кубинцев, провоцирует крах кубинской экономики, запрещая импорт топлива и усиливая характер блокады острова.

До этого Рубио заявил, что США предпочли бы урегулировать отношения с Кубой мирным путем, однако вероятность такого сценария невысока. Также он обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми санкции в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

