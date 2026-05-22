В Европе намерены изменить механизм финансирования Украины

Der Spiegel: Украине нужны еще десятки миллиардов евро
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с главами МИД стран НАТО намерен предложить новый механизм долгосрочной финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации СМИ, Украине нужно еще несколько десятков миллиардов евро, и в штаб-квартире в Брюсселе обсуждают сумму примерно в €40 млрд. Инициатива Германии же направлена на то, чтобы гарантировать исполнение обязательств со стороны стран, которые помогают Украине.

Также Вадефуль намерен привлечь больше денег для Украины и расширить базу финансирования. Германское правительство рассчитывает на то, что другие страны примут более активное участие в спонсировании Украины. При этом планируется учитывать экономические возможности государств, которые отправляют деньги Киеву.
Издание пишет, что США, скорее всего, не будут участвовать в этом плане, а партнеры по НАТО должны получить выгоду от украинской обороной промышленности. Планируется, что механизм будет утвержден на июльском саммите НАТО в Турции.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. Сообщалось, что если инициатива будет одобрена, то ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Затем Рютте заявил, что его идея выделять Украине 0,25% ВВП стран-членов альянса «не будет поддержана».

В конце апреля также стало известно о том, что ФРГ окажет помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. А 22 апреля одобрил кредит для Украины на €90 млрд, из которых €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд отправятся в украинский бюджет.

Ранее Лавров обвинил МВФ в выдаче денег Украине сверх положенной квоты.

 
