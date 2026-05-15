Лавров обвинил МВФ в выдаче денег Украине сверх положенной квоты

Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина за последние три-четыре года превысила свою квоту по кредитам МВФ в шесть раз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели после министерской встречи БРИКС, сообщает ТАСС.

По словам министра, объем полученных Киевом средств в несколько раз выше, чем сумма кредитов, выданных всем странам Африки за тот же период.

Лавров уточнил, что речь идет примерно о 600% от квоты Украины в Международном валютном фонде. Он считает, что эта ситуация — яркое проявление того, как сегодня управляются Бреттон-Вудские институты и в чьих интересах действуют.

«Совсем не в интересах справедливого глобального управления», — подытожил глава российской дипломатии.

Ранее Москва неоднократно критиковала МВФ и Всемирный банк за политизированное распределение ресурсов, указывая, что западные страны используют эти структуры для поддержки лояльных режимов в ущерб реально нуждающимся экономикам.

В нынешнем году МВФ планирует перевести Украине почти $4 млн. Для получения этой выплаты страна должна пройти проверки комиссии фонда, которая будет оценивать, насколько Киев выполнил предъявленные ему требования по повышению самостоятельности в наполнении бюджета.

Ранее на Украине рассказали о нехватке денег на военные нужды.

 
