В Польше посмеялись над обещанием Трампа прислать пять тысяч солдат

Обещание президента США Дональда Трампа отправить дополнительные пять тысяч американских военных в Польшу — это его очередной «непредсказуемый зигзаг», который не заслуживает доверия. Такую оценку в своей колонке для Wirtualna Polska дал бывший посол Польши в Вашингтоне Марек Магеровский.

Автор отмечает, что заявление появилось в соцсети Truth Social, название которой предполагает правдивость публикаций.

«Будем придерживаться этой номенклатуры и скрестим пальцы, чтобы это обещание действительно оказалось правдой», — пишет дипломат.

Он приветствует решение, о котором объявил Трамп, как таковое, но усомнился в том, что оно будет реализовано, поскольку в посте нет никакой конкретики: «Что это за пять тысяч солдат, в каком качестве они будут направлены, какие именно подразделения имеются в виду, когда и в каком порядке состоится их отправка».

По словам Магеровского, Трамп «мечется от стены до стены», а его невыполненными «правдами» «можно оклеить весь Овальный кабинет». В пример автор колонки приводит данные им ранее обещания «принести мир в сектор Газа», «отбить бывшую американскую базу в афганском Баграме», «отправить госпитальное судно в Гренландию» и «запретить TikTok».

Дипломат также напомнил, что «достаточно было одного телефонного звонка от [президента России] Владимира Путина», чтобы Трамп передумал отправлять Украине уже обещанные ракеты Tomahawk.

«Так с ним уже бывало…» — подытожил колумнист.

По его мнению, за объявлением об отправке военных в Польшу стоит не стремление укрепить восточный фланг НАТО, а лишь желание «смягчить отношения с одним государством и одним президентом».

Ранее Трамп отчитал главу Пентагона по решению о размещении войск в Польше.

 
