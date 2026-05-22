Трамп отчитал главу Пентагона по решению о размещении войск в Польше

Президент США Дональд Трамп отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску американских войск в Польшу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.

В ходе телефонного разговора Трамп спросил Хегсета, почему была отменена ротация войск в Польшу. После этого глава государства объяснил чиновнику, что Соединенные Штаты не должны плохо относиться к Польше, учитывая, что она является американским союзником и имеет тесные связи с Белым домом.

По данным газеты, решение Хегсета вызвало резкую критику со стороны как республиканцев, так и демократов, а также польских чиновников, которые заявили, что с ними не обсуждали это решение.

Накануне Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году.

