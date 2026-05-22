Трамп объявил о переброске в Польшу тысяч американских военных

Трамп объявил о переброске в Польшу пяти тысяч военных США
Соединенные Штаты перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч военных. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

По его словам, он сделал это ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого.

Трамп добавил, что был горд поддержать его, и отправил военных в силу отношений с Навроцким.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что США внезапно решили остановить отправку бронетанковой бригады в Польшу, что является одним из шагов по сокращению американского военного присутствия в Европе. Официальные лица рассказали, что в армии США некоторые были удивлены решением отменить уже идущую операцию.

Вице-президент Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда военных. Он подчеркнул, что республика способна защищать себя при значительной американской поддержке.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, чем грозит Европе вывод войск США.

 
