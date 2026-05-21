В Британии заявили о «панике и хаосе» в Прибалтике из-за украинских БПЛА

Аналитик Меркурис: Прибалтику охватила паника из-за украинских БПЛА
Страны Балтии охватила паника и замешательство из-за инцидентов с украинскими БПЛА. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, в регионе атмосфера «паники, замешательства и хаоса» по поводу происходящего. Эстония пытается откреститься от действий Литвы и Финляндии, пытаясь продолжать поддержку Украины, однако не знает, как оправдывать инциденты с дронами. Латвия при этом столкнулась с политическим кризисом из-за развала правительства, напомнил аналитик.

Также Меркурис прокомментировал призывы о нападении на Калининград.

«Все говорит о том, что они ожидают или даже хотят вооруженного столкновения как результат передвижений этих дронов», — сказал Меркурис.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, накануне Североатлантический альянс продемонстрировал «спокойный, решительный и соразмерный ответ» на сбитый румынским истребителем в воздушном пространстве Эстонии украинский беспилотник.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
