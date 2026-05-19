В Госдуме обвинили Прибалтику в подстрекательстве к третьей мировой войне

Депутат Слуцкий: горячие головы в Прибалтике играют с огнем
Прибалтийские республики становятся «террористическим плацдармом» для Украины и занимаются подстрекательством к третьей мировой войне. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что прибалтийские страны, в том числе Латвия, де-факто предоставляют Украине территории и небо для пролетов дронов с целью «совершения терактов против мирных граждан России». И это, подчеркнул депутат, «грозит самыми серьезными для этих стран последствиями».

Также Слуцкий напомнил о словах главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область.

«Отдают ли себе отчет «горячие головы» в Прибалтике, что играют с огнем? Точнее – вызывают огонь не только на себя, но и Европу в целом. И это уже не фигура речи. Это подстрекательство к Третьей мировой. В случае натовской атаки на Калининград, в действие неминуемо вступят военная и ядерная доктрины России», — отметил Слуцкий.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что украинские операторы беспилотников уже прибыли в Латвию, чтобы с территории республики наносить удары по России. Также, по информации СВР, Украина готовит удары по России с территории Латвии.

Кроме того, 19 мая агентство Reuters написало о том, что НАТО подтвердило, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии. До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что эстонские силы сбили украинский дальний беспилотник-камикадзе под Тарту.

Ранее депутат Чепа разъяснил судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду.

 
