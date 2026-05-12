Иран назвал пять условий для возобновления переговоров с США

Власти Ирана готовы возобновить переговоры с США по урегулированию конфликта, если Вашингтон выполнит пять условий Тегерана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, в списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, разморозка иранских активов, компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник называет признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Только при выполнении всех этих требований Вашингтон может рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп заверил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

Он добавил, что планирует в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана. Трамп предположил, что на данную тему у них с китайским лидером состоится продолжительный разговор.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.