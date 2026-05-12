Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Иран назвал пять условий для возобновления переговоров с США

Fars: Иран выдвинул США пять условий для возобновления переговоров
Francisco Seco/AP

Власти Ирана готовы возобновить переговоры с США по урегулированию конфликта, если Вашингтон выполнит пять условий Тегерана. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, в списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, разморозка иранских активов, компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник называет признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Только при выполнении всех этих требований Вашингтон может рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп заверил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.

Он добавил, что планирует в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана. Трамп предположил, что на данную тему у них с китайским лидером состоится продолжительный разговор.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!