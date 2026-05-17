Иран разработал новый механизм прохода судов через Ормузский пролив

Тегеран разработал платный механизм прохода через Ормузский пролив для судов из дружественных стран. Об этом сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в соцсети X.

По словам Азизи, в ближайшее время будет представлен «профессиональный механизм» управления судоходством по установленному Ираном маршруту. Он написал, что в рамках этого процесса преимуществами смогут воспользоваться только коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Тегераном.

«За специализированные услуги, предоставляемые в рамках данного механизма, будет взиматься соответствующая плата», — написал он.

Маршрут, уточнил Азизи, закроют для участников американской операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

6 мая американский лидер сообщил о приостановке этой миссии: стороны достигли взаимного согласия, что пока блокада действует, операция «Проект Свобода» временно прекратит работу. США также получили соответствующий запрос от Пакистана и других стран.

До этого верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен управлять Персидским заливом и проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
