Путин рассказал, что объединяет всех профессионалов в России

Путин: служение стране и обществу объединяет всех, кто достиг высот в профессии

Служение государству объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает пресс-служба.

«Служение государству, обществу, людям, объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии», — сказал он.

В конце марта этого года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников специальной военной операции.

В ходе выступления российский лидер также подчеркнул важность доверительного взаимодействия между государством и бизнесом в текущей ситуации, характеризующейся повышенной неопределенностью и напряженностью на мировых рынках.

Путин напомнил о переходе надзорных органов в 2025 году на риск-ориентированный подход, который позволил в ситуациях отсутствия рисков ограничиться профилактическими мерами. Это значительно сократило число проверок, зачастую являвшихся тормозом для деятельности предприятий.

Ранее Песков рассказал о предложении бизнеса выделить деньги государству