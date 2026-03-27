Песков рассказал о предложении бизнеса выделить деньги государству

Песков опроверг сообщения, что Путину предложили идею о взносах для СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что на закрытой встрече Владимира Путина с бизнесом обсуждались взносы предпринимателей на финансирование специальной военной операции.

По его словам, утверждения о том, что такая инициатива якобы звучала, не соответствуют действительности. Он также отметил, что глава государства не обращался к бизнесу с подобной просьбой.

При этом Песков сообщил, что один из участников встречи по собственной инициативе заявил о готовности направить крупную сумму средств государству. Он подчеркнул, что это было личное и семейное решение этого человека.

26 марта после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент провел закрытую встречу с членами бюро правления объединения и предпринимателями. Встреча длилась около двух часов.

Владимир Путин поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников специальной военной операции. В ходе выступления он также подчеркнул важность доверительного взаимодействия между государством и бизнесом в текущей ситуации, характеризующейся повышенной неопределенностью и напряженностью на мировых рынках.

