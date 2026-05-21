В Кремле заявили об «игре мускулов» США в Карибском море

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США направить авианосную группу в Карибское море «игрой мускулов». Его слова приводит РИА Новости.

«Катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове. И, конечно, дальнейшая «игра мускулами» в виде вот этой армады лишь способна ухудшить положение жителей Кубы», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва не одобряет граничащие с насилием методы, которые США применяют в отношении руководителей государств. Так пресс-секретарь прокомментировал выдвинутые Вашингтоном обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным издания, Вашингтон рассматривает несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил о постоянном контакте с Кубой по урегулированию топливного кризиса.

 
