В Кремле ответили на вопрос о помощи Кубе в топливном кризисе

Российские власти поддерживают контакты с Кубой и на постоянной основе обмениваются с ней информацией о возможных способах смягчения последствий топливного кризиса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на обострение ситуации на Кубе, где продолжаются масштабные и длительные отключения света, а люди из-за этого выходят на протесты. Они напомнили, что в качестве гуманитарной помощи Москва отправила Гаване танкер с нефтью, но эти запасы уже исчерпаны. В связи с этим Пескова спросили, планируется ли отправка нового груза топлива.

«Мы находимся в контакте с кубинскими друзьями, мы на постоянной основе обмениваемся информацией о том, что могло бы быть сделано для облечения бремени из-за блокады», — ответил представитель Кремля.

До этого он признавал, что ситуация на Кубе складывается «действительно сложная».

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверял, что Россия не откажется от поддержки и помощи Кубе вопреки давлению США.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое оказывает нам — России — ценную поддержку на международных площадках», — пояснял дипломат.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что Россия «изыщет возможность» помочь Кубе с топливом.

Ранее в США допустили захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.

 
