Politico узнало о сценариях военного вторжения США на Кубу

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Изначально считалось, что кубинское руководство слабое и что сочетание ужесточения санкций, по сути, нефтяной блокады и явных военных побед США в Венесуэле и Иране заставит кубинцев пойти на сделку», — сообщил один из источников.

По его словам, ситуация вокруг Исламской Республики пошла не по плану, а кубинские власти оказались гораздо более устойчивыми, чем предполагалось.

По данным Politico, американские военные рассматривают несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

17 мая МИД Кубы сообщил, что в случае нападения со стороны США республика будет защищаться.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте с Кубой по урегулированию топливного кризиса.