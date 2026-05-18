Медведчук: Зеленский стал неудобен всем, его уберет ближайшее окружение
Президент Украины Владимир Зеленский стал неудобен всем, поэтому его начинает «сдавать» ближайшее окружение. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье.

По его словам, 11 мая, после интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, в офисе президента Украины прошло срочное закрытое совещание с участием глав СБУ и МИД Украины. Медведчук отметил, что в Киеве «не на шутку» перепугались из-за этого интервью, в котором Мендель, в частности, сказала, что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру.

«Но что такого нового сказала экс-пресс-секретарь? Неужели этого никто ранее не знал?» — задался вопросами Медведчук.

Он добавил, что после того, как «ближайшие подпевалы» Зеленского — Тимур Миндич и Андрей Ермак — были разоблачены, под подозрения попало все окружение «кровавого клоуна». По словам политика, теперь оно «спешит перекраситься», чтобы откреститься от преступлений, который совершал Зеленский.

«Сегодня Зеленский не удобен никому, поэтому уберут его свои... Нелегитимный сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить», — заявил Медведчук.

Политик выразил уверенность, что сегодня этого хотят не только на Украине, но и многие силы на Западе.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.

 
