Фицо: политики ЕС звонят, чтобы расспросить о разговоре с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции заявил, что политики из европейских стран, критикующие его за поездки в Россию, звонят ему и хотят с ним встретиться, чтобы расспросить о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию вел словацкий телеканал ТА3.

«Я еду на встречу с российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?» Это бесконечное лицемерие, свидетелем которого я являюсь в последнее время», — сказал он.

9 мая Фицо, несмотря на противодействие стран Прибалтики, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

Фицо заявил, что после встречи с Путиным передаст европейским политикам важную информацию.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.

 
