Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Фицо заявил, что передаст Европе важные сведения после встречи с Путиным

Фицо передаст европейским политикам важную информацию после встречи с Путиным
Рамиль Ситдиков/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся на прошлой неделе в Москве, передаст европейским политикам важную информацию. Об этом сообщил телеканал ТА3.

По его словам, это сильная и очень важная информация для союзников.

Фицо отметил, что Путин четко озвучил свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине.

Премьер также выразил мнение, что посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, «кто понимает русскую душу».

9 мая Фицо, несмотря на противодействие стран Прибалтики, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!