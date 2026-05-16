Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся на прошлой неделе в Москве, передаст европейским политикам важную информацию. Об этом сообщил телеканал ТА3.

По его словам, это сильная и очень важная информация для союзников.

Фицо отметил, что Путин четко озвучил свою позицию по вопросу разрешения конфликта на Украине.

Премьер также выразил мнение, что посредником на переговорах Европейского союза с Россией должен быть тот, «кто понимает русскую душу».

9 мая Фицо, несмотря на противодействие стран Прибалтики, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.