Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве

Мерц: в Европе Фицо ждет разговор о поездке в Москву на 9 мая

Словацкого премьера Роберта Фицо ждет разговор после поездки в Москву на День Победы, заявил на пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы отмечаем День Европы (отмечается 9 мая в ЕС в честь годовщины Декларации Шумана, заложившей основы мирного и экономического единства европейских народов. — «Газета.Ru»), а это совсем другое дело», — сказал Мерц.

До этого премьер-министру Словакии, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст российскому лидеру послание от украинского коллеги Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

