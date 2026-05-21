В спецслужбе Приднестровья сообщили о давлении властей Молдавии

Молдавские власти оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье (ПМР — непризнанная Приднестровская Молдавская Республика). Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.

» ... нам необходимо выстраивать систему контрмер по минимизации деструктивного влияния с доведением до населения правдивой информации», — отметил собеседник агентства.

Гебос ранее сообщил, что спецслужбы Молдавии планируют оказать негативное влияние на выборы президента Приднестровья, которые пройдут в декабре этого года. В Тирасполе опасаются усиления давления со стороны молдавских спецслужб на членов избирательных комиссий. Им угрожают лишением гражданства или проблемами на границе, чтобы заставить отказаться от работы и уйти.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители Приднестровья будут получать гражданство России в упрощенном порядке.

В этот же день президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики не намерены финансировать Приднестровье до вывода оттуда российских войск.

Ранее президент Молдавии рассказала о планах на Приднестровье.